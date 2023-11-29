Псковская каратистка стала чемпионом всероссийских соревнований
Псковичка Марина Стронговская стала чемпионом всероссийских соревнований по всестилевому карате «Кубок Европа – Азия», которые прошли в Свердловской области с 24 по 26 ноября. Об этом сообщается в группе «Shisoku – karate. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».
Спортсменке удалось завоевать золото в разделе «полный контакт» в весовой категории до 60 килограммов.
Тренирует Марину Стронговскую Константин Бабичев.
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