Встреча-квартирник с Вячеславом Рахманом состоится в Пскове
Встреча «О сокровенном и личном» с участием заслуженного работника Псковской области Вячеслава Рахмана состоится в Пскове 30 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс службе Псковского областного центра народного творчества.
Творческая встреча состоится в камерном зале Псковского областного центра народного творчества. Формат встречи – квартирник под гитару. В исполнении Вячеслава Рахмана прозвучат как ранние, так и старые песенные произведения, созданные им.
Начало мероприятия в 18:30.
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