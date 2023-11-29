Встреча-квартирник с Вячеславом Рахманом состоится в Пскове

11:58, 29 ноября 2023, ПАИ

Встреча «О сокровенном и личном» с участием заслуженного работника Псковской области Вячеслава Рахмана состоится в Пскове 30 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс службе Псковского областного центра народного творчества.

Творческая встреча состоится в камерном зале Псковского областного центра народного творчества. Формат встречи – квартирник под гитару. В исполнении Вячеслава Рахмана прозвучат как ранние, так и старые песенные произведения, созданные им.

Начало мероприятия в 18:30.