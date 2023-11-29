Два случая заражения гриппом выявили в Псковской области

12:59, 29 ноября 2023, ПАИ

Два случая заражения гриппом зафиксировали в Псковской области с 20 по 26 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Также в регионе зарегистрировали 312 случаев заражения коронавирусом. Из них 14 случаев заболевания протекали в форме пневмоний, а 298 – в форме ОРВИ. 11,2 % случаев заболевания приходилось на детей до 18 лет.

В то же время заболеваемость ОРВИ в Псковской области с 20 по 26 ноября по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 9 %. Всего за неделю зафиксировали 4 292 случая заболевания ОРВИ.