День борьбы со СПИДом обсуждают в медиацентре ПАИ

12:24, 29 ноября 2023, ПАИ

Пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 29 ноября.

Сколько псковичей стоят на учёте с ВИЧ-инфекцией, все ли получают лечение, часто ли умирают от СПИДа, как изменились методы лечения, можно ли инфекцию искоренить, как когда-то искоренили холеру, от каких инфекций можно защитить себя в Центре иммунопрофилактики?

Об этом и многом другом расскажут заместитель главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы, руководитель филиала Центра профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями Галина Горбунова и врач-инфекционист Вероника Козубова.