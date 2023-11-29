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Общество

День борьбы со СПИДом обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 29 ноября.

День борьбы со СПИДом обсуждают в медиацентре ПАИ. Фото: ПАИ

Сколько псковичей стоят на учёте с ВИЧ-инфекцией, все ли получают лечение, часто ли умирают от СПИДа, как изменились методы лечения, можно ли инфекцию искоренить, как когда-то искоренили холеру, от каких инфекций можно защитить себя в Центре иммунопрофилактики?

Об этом и многом другом расскажут заместитель главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы, руководитель филиала Центра профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями Галина Горбунова и врач-инфекционист Вероника Козубова.

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