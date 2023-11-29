Короля и королеву юнармейского бала выберут в Великих Луках

12:44, 29 ноября 2023, ПАИ

Стала известна программа III Юнармейского бала Псковской области, который состоится на площадке Великолукского драмтеатра 7 декабря. Об этом пишет Luki-News.

Бал пройдёт с 17:00 до 20:30.

В мероприятии поучаствуют более 70 юнармейцев и кандидатов в ряды движения «Юнармия». В программе юнармейского бала следующие классические и уникальные (лично разработанные) танцы: полонез, вальс-знакомство, полька-тройка, падеграс, королевский вальс, котильон с цветком, «Красавица бала», «Гребите дружно», моряки, фигурный вальс, берлинская полька, бесконечный галоп, московская кадриль, «Девять кеглей», петровский марш, испанский вальс. Также участников бала ждут тематические салоны, бальные игры и развлечения.

Программа мероприятия будет включать в себя сбор гостей мероприятия, работу интерактивных площадок, первое, второе и третье танцевальные отделения, пресс-подход с руководителем проекта и хореографом, определение и награждение короля и королевы юнармейского бала.

Организаторами мероприятия выступают штаб местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» при поддержке АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».