Открылся сбор заявок от экспертов для участия в конференции «Изборск и его округа»
22 декабря в музее-заповеднике «Изборск» пройдёт XVII научно-практическая конференция «Изборск и его округа». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
На конференции будут рассматриваться такие темы:
– Изборск и его округа в истории России;
– Археологическое изучение памятников Изборска и его округи;
– История педагогики и традиции наставничества в России;
– Сохранение культурного наследия народов России;
– Увековечивание памяти о выдающихся жителях Изборска и его округи;
– Природное разнообразие Изборско-Мальской долины;
– Изборск как объект религиозного, событийного и культурного туризма.
К участию в конференции приглашаются сотрудники музеев, архивов, библиотек, научно-исследовательских и образовательных учреждений, общественных объединений, представители духовенства, историки, археологи, архитекторы-реставраторы, искусствоведы, этнографы, филологи, биологи, краеведы, специалисты в области туризма, учёные и исследователи других специальностей.
Приветствуется постановка разнообразных вопросов в рамках заявленной тематики. Возможно участие в конференции в форме стендового доклада. Заявки и тезисы докладов для участия в работе конференции направлять в электронном виде до 14 декабря 2023 года на адрес izborsk@yandex.ru. В заявках, посылаемых электронной почтой, необходимо в поле «Тема» указать: «Изборск и его округа – 2023». Для включения в программу конференции необходимо подать заявку с такими данными: фамилия, имя и отчество участника; учёная степень и звание (если есть); организация и должность; адрес; телефон; e-mail; тема предполагаемого сообщения.
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