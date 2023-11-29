Почти 60 млн рублей получит Псковская область на поддержку медработников на селе

13:23, 29 ноября 2023, ПАИ

Около 58 млн рублей получит Псковская область на поддержку медицинских работников на селе. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Речь идёт о единовременных компенсациях врачам и медицинскому персоналу за деятельность, осуществляемую в сельской местности, посёлках городского типа и небольших городах. Выплаты осуществляются в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». При этом, для того чтобы получить выплату, необязательно переезжать в сельскую местность. Например, среди тех, кто может получить компенсацию, могут быть выпускники медколледжей и вузов, завершившие учёбу и возвратившиеся в родные места, где зарегистрированы по месту жительства.

Для получения компенсации медработники подписывают с медицинским учреждением контракт со сроком работы не менее пяти лет.

В общей сложности в 2023 году в федеральном бюджете на выплаты медработникам в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» предусмотрено порядка шести миллиардов рублей.