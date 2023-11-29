Почти 60 млн рублей получит Псковская область на поддержку медработников на селе
Около 58 млн рублей получит Псковская область на поддержку медицинских работников на селе. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.
Речь идёт о единовременных компенсациях врачам и медицинскому персоналу за деятельность, осуществляемую в сельской местности, посёлках городского типа и небольших городах. Выплаты осуществляются в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». При этом, для того чтобы получить выплату, необязательно переезжать в сельскую местность. Например, среди тех, кто может получить компенсацию, могут быть выпускники медколледжей и вузов, завершившие учёбу и возвратившиеся в родные места, где зарегистрированы по месту жительства.
Для получения компенсации медработники подписывают с медицинским учреждением контракт со сроком работы не менее пяти лет.
В общей сложности в 2023 году в федеральном бюджете на выплаты медработникам в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» предусмотрено порядка шести миллиардов рублей.
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