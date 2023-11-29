Зональный этап областной спартакиады по мини-футболу прошёл в Порхове

13:33, 29 ноября 2023, ПАИ

Зональный этап областной спартакиады «Твой выбор» по мини-футболу прошёл в Порхове 28 ноября. Об этом пишет районная газета «Порховский вестник».

В соревнованиях среди школьников от 14 до 16 лет приняли участие шесть команд из Бежаницкого, Дновского, Дедовичского, Новоржевского, Порховского и Пушкиногорского районов.

Победителями турнира стали футболисты Дедовичского района, серебряные награды завоевали школьники из Порховского района, а замкнули тройку лидеров спортсмены из Дновского района.

Победителей и призёров состязаний наградили дипломами. Также все участники соревнований получили подарки.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».