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Спорт

Традиционный пробег по шоссе Тишино – Остров пройдёт в Псковской области

41-й традиционный легкоатлетический пробег по маршруту Тишино – Остров пройдёт в Псковской области 10 декабря. Об этом ПАИ сообщили в администрации Островского района.

Традиционный пробег по шоссе Тишино – Остров пройдёт в Псковской области. Фото ПАИ

Мероприятие проводится в память об островских подпольщиках, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Пробег пройдёт по маршрутам в три и десять километров. В соревнованиях могут принять участие все желающие спортсмены.

10 декабря с 9:30 до 11:30 в центре культуры «Юбилейный» состоится регистрация участников.

Призёров в каждой возрастной группе наградят призами, грамотами и медалями.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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