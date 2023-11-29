Традиционный пробег по шоссе Тишино – Остров пройдёт в Псковской области

14:12, 29 ноября 2023, ПАИ

41-й традиционный легкоатлетический пробег по маршруту Тишино – Остров пройдёт в Псковской области 10 декабря. Об этом ПАИ сообщили в администрации Островского района.

Мероприятие проводится в память об островских подпольщиках, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Пробег пройдёт по маршрутам в три и десять километров. В соревнованиях могут принять участие все желающие спортсмены.

10 декабря с 9:30 до 11:30 в центре культуры «Юбилейный» состоится регистрация участников.

Призёров в каждой возрастной группе наградят призами, грамотами и медалями.

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