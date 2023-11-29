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Общество

Дизайн-код удалось полностью внедрить в Острове

Дизайн-код удалось полностью внедрить в Острове, сообщает корреспондент ПАИ.

Ранее на центральной улице Острова было расположено множество разноцветных и кричащих вывесок. На сегодняшний день все надписи выдержаны в едином стиле благодаря дизайн-коду.

Остров стал одним из первых городов Псковской области, который полностью внедрил дизайн-код. Старые вывески и рекламные щиты убрали с улиц осенью – теперь их нет ни в центре, ни на окраинах. Чтобы этого добиться, власти в режиме 24 на 7 вели диалог с местными предпринимателями.

«Дизайн-код – это свод правил, требований к определённым вывескам, которые должны размещаться на зданиях, на домах. Мы не получили какого-то сопротивления со стороны предпринимательского сообщества, бизнес-сообщества. То есть люди с пониманием отнеслись к тому, что город должен быть красивым. В общей сложности в срок до 1 сентября мы эту всю работу провели не только в городе, но и на территориях наших сельских поселений», – сказала первый заместитель главы администрации Островского района Юлия Колпинская.

Внедрять дизайн-код начали сразу на территории всего города: одновременно в исторической и типовой зонах. Требования к размещению вывесок в них разные. Например, где-то разрешена подложка под буквы, где-то нет; какие-то вывески могут быть цветными, а какие-то строго в светлых оттенках.

«Конечно, это очень заметно, внедрение дизайн-кода. Облик поменялся. Даже при сравнении фотографий до и после – это кардинальные изменения. Сразу радуется глаз. И встречая некоторых людей, жителей города, которые говорили, что действительно у нас стало лучше и нет этого шума», – отметила глава администрации Острова Татьяна Филиппова.

Власти продолжают следить за дизайн-кодом, чтобы не появлялся визуальный шум, а также помогают предпринимателям заявлять о себе без ущерба для городского пространства.

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