Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области уменьшился процент больных ВИЧ-инфекцией

В Псковской области уменьшился процент больных ВИЧ-инфекцией. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Валентина Яковлева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ в среду, 29 ноября.

На фото: врач-эпидемиолог Валентина Яковлева. Фото: ПАИ

Псковская область – это территория с низким уровнем заболеваемости ВИЧ и СПИДом. На сегодняшний день в области 1 375 ВИЧ-инфицированных. 1 345 человек состоят на диспансерном учете (97 %), на терапии находится 1 244 человека (91 %). Это выше российских показателей, отметила Валентина Яковлева.

Новых случаев ВИЧ-инфекции в Псковской области в 2023 году было выявлено 134. Из них – 98 жителей Псковской области, остальные –  из других регионов. На терапии 91 % людей с ВИЧ. 97 % ВИЧ-инфицированных стоят на учёте в медучреждениях, но есть небольшая доля людей, которые игнорируют факт наличия заболевания, отметила эксперт.

Кроме того, ВИЧ-инфекцией стали чаще болеть люди среднего возраста. «Средний возраст людей с ВИЧ-инфекцией 30 – 49 лет. При этом одинаковый процент заболеваемости среди женщин и мужчин, а раньше по заболеваемости превалировали мужчины», – сказала Валентина Яковлева.

Кроме того, спикер подчеркнула, что основной путь заражения среди населения – половой, поэтому так важно сексуальное просвещение и верность половому партнеру: «Нужно исключить беспорядочные половые связи. Однако сейчас ВИЧ может заразиться абсолютно любой, а не только человек с низкой социальной ответственностью».

«Среди наркоманов заразившихся немного – меньше 1 %. Заразиться ВИЧ можно при нанесении татуировок, если использовались грязные инструменты, но таких случаев в Псковской области не зафиксировано. Есть беременные женщины с ВИЧ, но у них родились здоровые дети, потому что они принимают терапию», – сказала Валентина Яковлева.

Нельзя заразиться ВИЧ бытовым и воздушно-капельным путями, а также через поцелуи и рукопожатия. ВИЧ-инфицированные абсолютно неопасны для окружающих и могут прожить до старости, если придерживаются схемы лечения, отметила врач-эпидемиолог.

«Человеку назначают противовирусную терапию, чтобы подавить вирус. Препараты человек должен принимать пожизненно, чтобы жить полноценной жизнью. Появились комбинированные препараты – человек может принимать от одной до четырёх таблеток в день вместо горсти, как это было раньше. Теперь с ВИЧ стало жить намного комфортнее. Препараты пациенты получают в полном объёме», – сказала врач-инфекционист Вероника Козубова.

Несмотря на то что ВИЧ – это неизлечимое заболевание, с ним можно жить полноценной жизнью. Инфекцию можно искоренить, если создадут вакцину или новый метод лечения, связанный с пересадкой костного мозга, подытожила Валентина Яковлева.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 ноября 2023

Специалисты ПсковГУ представляют вуз на III Конгрессе молодых учёных
29 ноября 2023

Надо предусмотреть в ПДД право раненых участников СВО на отдельную парковку – Армен Мнацаканян
29 ноября 2023

Противоаварийные работы начались в Стрелецком домике в Печорах
29 ноября 2023

Семья врачей переехала на работу в Псковскую область
29 ноября 2023

Победителей конкурса национального костюма назвали в Пскове
29 ноября 2023

Оскорбляющие участников СВО должны подвергаться общественному осуждению – Александр Котов
29 ноября 2023

Мария Филонова: Неуважительное отношение к участникам СВО недопустимо 
29 ноября 2023

Дизайн-код удалось полностью внедрить в Острове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...