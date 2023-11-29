В Псковской области уменьшился процент больных ВИЧ-инфекцией

15:01, 29 ноября 2023, ПАИ

В Псковской области уменьшился процент больных ВИЧ-инфекцией. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Валентина Яковлева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ в среду, 29 ноября.

Псковская область – это территория с низким уровнем заболеваемости ВИЧ и СПИДом. На сегодняшний день в области 1 375 ВИЧ-инфицированных. 1 345 человек состоят на диспансерном учете (97 %), на терапии находится 1 244 человека (91 %). Это выше российских показателей, отметила Валентина Яковлева.

Новых случаев ВИЧ-инфекции в Псковской области в 2023 году было выявлено 134. Из них – 98 жителей Псковской области, остальные – из других регионов. На терапии 91 % людей с ВИЧ. 97 % ВИЧ-инфицированных стоят на учёте в медучреждениях, но есть небольшая доля людей, которые игнорируют факт наличия заболевания, отметила эксперт.

Кроме того, ВИЧ-инфекцией стали чаще болеть люди среднего возраста. «Средний возраст людей с ВИЧ-инфекцией 30 – 49 лет. При этом одинаковый процент заболеваемости среди женщин и мужчин, а раньше по заболеваемости превалировали мужчины», – сказала Валентина Яковлева.

Кроме того, спикер подчеркнула, что основной путь заражения среди населения – половой, поэтому так важно сексуальное просвещение и верность половому партнеру: «Нужно исключить беспорядочные половые связи. Однако сейчас ВИЧ может заразиться абсолютно любой, а не только человек с низкой социальной ответственностью».

«Среди наркоманов заразившихся немного – меньше 1 %. Заразиться ВИЧ можно при нанесении татуировок, если использовались грязные инструменты, но таких случаев в Псковской области не зафиксировано. Есть беременные женщины с ВИЧ, но у них родились здоровые дети, потому что они принимают терапию», – сказала Валентина Яковлева.

Нельзя заразиться ВИЧ бытовым и воздушно-капельным путями, а также через поцелуи и рукопожатия. ВИЧ-инфицированные абсолютно неопасны для окружающих и могут прожить до старости, если придерживаются схемы лечения, отметила врач-эпидемиолог.

«Человеку назначают противовирусную терапию, чтобы подавить вирус. Препараты человек должен принимать пожизненно, чтобы жить полноценной жизнью. Появились комбинированные препараты – человек может принимать от одной до четырёх таблеток в день вместо горсти, как это было раньше. Теперь с ВИЧ стало жить намного комфортнее. Препараты пациенты получают в полном объёме», – сказала врач-инфекционист Вероника Козубова.

Несмотря на то что ВИЧ – это неизлечимое заболевание, с ним можно жить полноценной жизнью. Инфекцию можно искоренить, если создадут вакцину или новый метод лечения, связанный с пересадкой костного мозга, подытожила Валентина Яковлева.