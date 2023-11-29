Федерация баскетбола Псковской области обучит судейству преподавателей ПсковГУ

15:08, 29 ноября 2023, ПАИ

Псковская региональная федерация баскетбола подписала соглашение со студенческим спортивным клубом «Псковские барсы», в рамках которого будут проведены игры и обучающие семинары для преподавателей ПсковГУ по правилам баскетбола 5 на 5 и 3 на 3. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Кроме того, спортивная федерация планирует осуществлять подготовку судей, судей-секретарей и статистиков на базе ПсковГУ.

В федерации отметили, что благодаря новой школе молодого арбитра будет выпущено много отличных судей, которые смогут не только работать на играх в Псковской области, но и представлять регион на чемпионатах за его пределами.

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