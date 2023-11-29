Развитие фехтования в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

14:40, 29 ноября 2023, ПАИ

Посвящённая развитию фехтования в Псковской области пресс-конференция проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 29 ноября.

Федерации фехтования в Псковской области – 50 лет. С какими достижениями федерация отметила юбилей, к каким соревнованиям готовятся псковские спортсмены, насколько фехтование интересно детям, сколько стоит заниматься этим видом спорта?

Об этом поговорим с мастером спорта по фехтованию СССР, главой совета Федерации фехтования Псковской области, почётным ветераном фехтования Пскова Виктором Лукиным и мастером спорта России, вице-президентом Федерации фехтования Псковской области, тренером-преподавателем спортивной школы «Лидер» Татьяной Николаевой.