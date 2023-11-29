Надо предусмотреть в ПДД право раненых участников СВО на отдельную парковку – Армен Мнацаканян

15:49, 29 ноября 2023, ПАИ

Заместитель председателя Псковского областного Собрания, координатор рабочей группы по вопросам поддержки участников СВО в Псковской области Армен Мнацаканян прокомментировал случай в Писковичах, когда местные жители отказались предоставлять место на парковке инвалиду – участнику СВО.

«Этот мужественный парень, без ноги, у себя дома достойно выдерживает натиск этих морально неполноценных людей. Я был возмущен до глубины души таким отношением этих... «двуногих», – не сдерживал эмоций Армен Мнацаканян в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Как координатор рабочей группы по СВО, думаю, что инициирую на заседании рабочей группы [по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей] вопрос об уточнении ПДД в части парковки. Так, чтобы для участников СВО места со знаком «Парковка для инвалидов» выделялись отдельно, возможно, каким-то цветовым маркером», – заявил законодатель.

Ранее губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале прокомментировал ситуацию из сюжета ГТРК «Псков» об участнике СВО Андрее Ползохновском. Андрей награждён орденом Мужества. На спецоперации пскович лишился ноги. Однако на парковке в Писковичах ему не дают нормально пользоваться специально отведённым местом для инвалидов – его постоянно занимают. На просьбы убрать автомобили некоторые соседи по ЖК реагируют оскорблениями.