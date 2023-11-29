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Общество

Галина Горбунова: Узнать свой ВИЧ-статус может каждый пскович бесплатно

Узнать свой ВИЧ-статус может каждый совершенно бесплатно. Для этого достаточно обратиться в медучреждение. Об этом сообщила заместитель главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы, руководитель СПИД-центра Галина Горбунова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 29 ноября.

На фото: Галина Горбунова. Фото: ПАИ

Для прохождения теста на ВИЧ-инфекцию можно обратиться в любое из медучреждений, которое делает такие тесты. В Пскове – улица Кузнецкая, 23, в Великих Луках – Октябрьский проспект, 27.

1 декабря в Центре борьбы со СПИДом будет проходить день открытых дверей, который откроется в 14:00. Можно будет сдать кровь и узнать свой ВИЧ-статус.

«Специалисты проконсультируют гостей мероприятия, также мы проведём экскурсию по центру: покажем, как проходят исследования», – сказала Галина Горбунова.

«Центр СПИД сотрудничает с трудовыми коллективами, с образованием. Также мы осуществляем профилактические лекции, которые читают психологи. Мы стараемся охватить не только Псков, но и каждый район – выезжаем и производим забор крови, чтобы контролировать ситуацию. Вся кровь на наличие ВИЧ исследуется в Пскове и Великих Луках», – сказала Галина Горбунова.

Кроме того, работа ведётся с семьями, в которых выявили ВИЧ-положительного. Родственникам подробно объясняют, как помочь человеку и как себя с ним вести. Важно, чтобы люди были проинформированы и знали, как предотвратить заражение и что делать, если уже столкнулся с этим заболеванием.

В Пскове открылся Центр иммунопрофилактики, на сайте которого можно узнать список вакцин. В центре можно сделать вакцинацию от клещевого энцефалита, от гриппа, а также ВПЧ.

«С 5 октября открылся наш Центр иммунопрофилактики, где можно вакцинироваться. Все вакцины есть в наличии, можно записаться через кол-центр и пройти осмотр врача-инфекциониста, который вынесет вердикт, можно ли человеку вакцинироваться или есть ряд противопоказаний», – заключила Галина Горбунова.

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