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Общество

Семья врачей переехала на работу в Псковскую область

С апреля в Великолукском филиале Псковской областной клинической больницы работает новый врач-инфекционист Махманазар Талбаков. Он переехал в Великие Луки вместе со своей женой – медицинской сестрой по педиатрии. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Фото комитета по здравоохранению Псковской области

Махманазар Талбаков в 1981 году окончил Таджикский государственный медицинский институт им. Абуали ибни Сино по специальности «педиатрия». В 1988 году получил диплом о прохождении интернатуры по специальности «детские инфекционные болезни». 

Врач успешно прошел аккредитацию по специальности «инфекционные болезни» для работы на территории России. Имеет опыт лечения инфекционных патологий. В Таджикистане занимал должность главного врача и являлся ведущим специалистом по инфекционным заболеваниям. 

«За время пребывания в учреждении доктор зарекомендовал себя как грамотный и ответственный специалист. Пациенты отзываются о нем с благодарностью», – рассказали в комитете. 

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