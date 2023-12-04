Без пешни ни шагу: рыбалка на первом льду

21:28, 04 декабря 2023, ПАИ

Выход на лёд псковских водоёмов ещё не разрешён, но самые нетерпеливые рыболовы уже пробурили первые лунки и выудили первых рыб из-подо льда. Этот рассказ об одной из таких рыбалок не пример для подражания, уж очень ещё лёд небезопасен, но вдруг вы окажетесь в такой же ситуации и наш опыт обязательно пригодится.

Редкий случай

Рановато зима пришла на псковские водоёмы: на дворе ещё ноябрь, а он, как известно, месяц осенний. Первые морозцы объявились 17 ноября. Но тогда же метеорологи через неделю пообещали и первую оттепель, и довольно существенную. Потому я свою лодку убирать не торопился, хотелось продлить сезон открытой воды. Но морозцы с каждым днём становились всё сильнее, столбик термометра иногда по ночам начал опускаться ниже десятиградусной отметки, обещанное тепло из прогнозов исчезло. И 24 ноября я свой «корабль» привёл в порядок и убрал на хранение. Лодку с мотором из машины выгрузил и на их место тут же аккуратно уложил рыболовный ящик, санки и пешню с ледобуром. А что? Первые известия со льда уже появились: на псковском рыболовном форуме один из пользователей ПРФ-60 отметился яркой фотографией от 21 ноября.

Окуньки невесть какие, но не в рыбе дело, а в первом улове из-подо льда сезона 2023/2024. Интересный день 21 ноября выдался: кто-то уже со льда рыбу поймал, а пскович Андрей Кириллов, мой знакомый и активный форумчанин с ПРФ-60, вечером этого же дня выложил фотографии с великолепным уловом щук и сопроводил их подписью: «Так прихватило, что на берег еле вылезли».

Рыбачили они с лодки, утром вышли на воду без проблем, а вот к концу рыбалки к стоянке еле пробрались – у берега на несколько метров образовался лёд двухсантиметровой толщины. Редкий случай, но вот так и повстречались в этот день две рыбалки – последняя по открытой воде и первая со льда.

А дальше понеслось. Каждый день сообщения со льда посыпались одно за другим – и от мормышечников, и от блеснильщиков, и даже от любителей ловли жерлицами. Но такая ранняя рыбалка уже не для меня, я своих нетерпеливых коней лет десять как осадил. Лёд ещё тонкий, его ещё мало, далеко не уйдёшь, да и размер прибрежного окунька не всегда самый привлекательный. А тут в ночь на 24 декабря ещё и снегу навалило. Для природы снег – это хорошо, а вот для продолжения образования крепкого льда это серьёзное замедление. Поглядывая на рыболовный форум, анализируя прогнозы погоды, сделал для себя вывод: на лёд пойду через пару недель, 9 декабря, не раньше.

«Батя 15 кг наловил, я – десяточку»

Вести со льда, как я уже указал, были самыми разными. Но одно, пришедшее из посёлка Серёдка от хорошего знакомого, просто из ряда вон выходящее. Оказывается, он с отцом уже два дня (24 и 25 ноября) рыбачит на Псковском озере в Пупкове. Этой деревушки уже и не найти на карте, но была такая на восточном берегу озера. Так вот, в первый день штук 30 окуньков они словили, и размер толстенький – 150-200 граммов, даже пара горбачей попалась – на 300 и 450 граммов. А когда он сообщил о результатах второго дня, то мой мозг просто взорвался: «Батя 15 кг наловил, я – десяточку». Я подробно расспросил, знакомый на все вопросы ответил – и про дорогу к берегу, и про толщину льда, и как далеко и куда ходили, и на что клевало. И очень он посоветовал, даже повторил несколько раз: «Без пешни не соваться: очень лёд неоднородный». А ещё он удивил и обрадовал: на льду снега почти нет, ну, может, сантиметра три-четыре, не больше, и его отец передвигался на финках (финские санки).

Как ни соблазнителен был рассказ моего знакомого, но я решил не менять свои планы на первый выход. А вот об удивительных уловах моих знакомых не преминул рассказать товарищам. Наверное, умею я рассказывать, потому как они так загорелись, что их азартом и меня опалило. «Поехали, ведь глянь, как хорошо ловят!» И я сдался…

В лесу одностороннее движение

26 ноября. Пупково. Псковское озеро. Собрались впятером на двух машинах. Дорога в Пупково мне известная, лет пять назад туда несколько раз зимой ездили. Последние пять километров пути довольно сложные, дорога твёрдая, но проходит среди болот и сплошного кустарника, который уже и лесом вполне можно называть. И очень узкая, если повстречается встречная, то кому и сколько задом придётся пятиться – неизвестно, потому как съехать с этой дорожки просто некуда. Но такая ситуация маловероятна, так как по этой дороге только рыбаки и ездят, а это значит, что движение здесь одностороннее: утром – только туда, после обеда – только обратно. Ну, может, ещё охотники повстречаются. В одном месте и небольшое овсяное поле рядом с дорогой, и засидки на деревьях сооружены. Такие прикормочные поля предназначены для охоты с дерева на кабана, косулю, лося, медведя. Много ли тут зверя, я не охотник, не знаю, но на свежем снегу несколько следов мелкого зверька нам повстречались. За километр до берега дорогу перегородило огромное дерево, вывернутое с корнями недавними сильными ветрами: вымахало оно намного выше кустарников, за это и поплатилось жизнью.

Восточные берега Псковского озера заболочены, и подъезды к ним очень непростые

Но наши предшественники нашли объезд, для чего им пришлось срубить пару берёзок. Такие ситуации на лесных дорогах иногда встречаются, а потому у нас всегда в багажнике и топор, и пила.

Вот и Пупково. На месте бывшей деревни всего два нежилых домика, то ли рыбакам принадлежащих, то ли охотникам. Ещё сто метров – и начинается канал. Дальше дороги нет. До озера ещё около двухсот метров. Припарковались на узенькой полянке, разгрузились и пошли.

Пять лет назад мы до самого берега проезжали вдоль канала, но сейчас это невозможно. Мало того что искусственно нарытая дамба заросла кустарником и камышом, осталась лишь узкая тропа, так бобры столько нор и окопов поперёк нарыли, что того и смотри, чтобы не провалиться да ноги не сломать.

Первая рыба со льда поймана!

Вышли на лёд – и влево, и вправо, и до горизонта – везде белым-бело. Это хорошо, значит, озеро встало, открытой воды нигде не видно. А вот и вчерашние следы моих серёдкинских рыболовов – на трёхсантиметровом снегу чётко различались полосы и от финок, и от рыболовных санок. Но прежде чем отправиться по проторенным следам, сделали контрольный замер льда (семь-восемь сантиметров) и договорились идти к месту лова строго по одной тропе, не приближаться друг к другу ближе пяти метров. Я шёл впереди, простукивая лёд пешнёй, как Дед Мороз с посохом. Лёд был крепкий, сомнений не вызывал, передвигались уверенно, тем более мы уже не первопроходцы. След тянулся почти параллельно берегу метрах в ста пятидесяти от него и рядом с заломом льда. Метров через четыреста подошли к их вчерашнему чудесному месту – и широко натоптано, и несколько старых лунок в одном-двух метрах друг от друга. По всему видно, что здесь и проходила вчерашняя окунёвая раздача. Товарищи поотстали. Я в три-четыре приёма пробил лёд: он здесь тоньше, чем в контрольной лунке, но пять-шесть сантиметров имеются. Достал удочку, прицепил блесну («килька» четыре сантиметра – прошлогодний фаворит) – и уже через минуту поклёвка. Еле слышный удар и… Ура! Первая рыба зимнего сезона у меня в руке. Правда, рыба – это громко сказано: попался окушок граммов семьдесят весом. О своём успехе я громогласно объявил на всю округу, полосатую недоросль поднял высоко над головой, предъявил обществу и тут же отпустил её обратно в лунку. Товарищи ещё только приближались к этому месту, вряд ли разглядели мой «трофей», но причина моего радостного возгласа всем была понятна: сезон открыт, первая рыба со льда поймана. Тут же они разбрелись вокруг меня, расселись – кто ближе, кто дальше, но все в пределах двадцати-тридцати метров. Посыпались вопросы: а на что, а какая глубина, а как окунь клюнул – с ударом или просто повис? Со всеми вопросами разобрались и…

Сезон открыли, но…

И больше не клюёт. Ни у меня, ни у товарищей. Лишь Сергей позже рассказал, что почти сразу, как он начал блеснить, в первой же лунке поимел такой сильный удар, что от неожиданности чуть удочку из руки не выронил. Меньше чем через минуту и второй такой же удар последовал, но рыбина за крючки так почему-то и не засеклась. Скорее всего, это была щука. Ну, раз здесь не клюёт, то надо свою рыбу искать.

Но с поиском оказались сплошные проблемы. Валерий со Стасом сунулись было за залом, но быстренько оттуда вернулись. Валера шёл с пешней первым, притом по вчерашнему следу, но как только пешня на раз стала пробивать лёд, развернулся и пошёл обратно. Но пошёл он не по своим следам, а чуть в стороне. И тут же провалился. К счастью, не критично, лишь одной ногой чуть выше колена. И нога даже не промокла, потому как одет-обут наш рыболов был правильно: комбинезон поверх сапог, и низ плотно завязан.

В общем, мой комплект НЗ, всегда лежащий в непромокаемом пакете в рыболовном ящике, не пригодился. Буквально вчера я положил туда шерстяные носки, кальсоны и тельняшку. На всякий случай. За 20 лет моих активных рыбалок пару раз НЗ пользу приносил. А ещё рекомендую всегда иметь с собой несколько обыкновенных хозяйственных пакетов из «Пятёрочки» или «Магнита», например. Нет, не для рыбы они нужны, а чтобы, если вдруг зачерпнёте в сапог студёной водицы или ещё как-то промочите ноги, то поверх сухого носка непременно надеть пакет, ещё лучше – два. После этого и в мокром сапоге вы будете чувствовать себя комфортно.

За два часа избурили, издолбили большую площадь, но между камышами и заломом льда так ничего и не нашли. Удивительно, как на полуметровой глубине, а глубже мест мы и не обнаружили, вчерашние рыболовы умудрились найти здесь рыбу? Но ведь мой серёдкинский знакомец и про полутораметровую глубину рассказывал. Его отец весь день отрыбачил на мели, а он свою десятку выловил на полутора метрах. И это следы его санок за залом уходят. Пойду-ка я попробую всё же туда добраться. Попробовал, строго простукивая пешнёй лёд впереди себя. Но, увы, ничего не получилось: уж очень лёд неоднородный и ненадёжный. Дойдя до Валериного провала, я и слева метрах в десяти попытался его обойти, и справа – везде пешня просекала лёд с одного удара. Вчерашние следы заманчиво уходили дальше на добрую сотню метров. Как здесь прошёл серёдкинский рыболов – непонятно. Я вернулся и, пройдя вдоль залома метров сто, сделал ещё одну попытку добраться до более глубоких мест. И тоже безуспешно.

От такой рыбалки все стали уставать, и мы со Стасом первыми засобирались домой. Возвращаясь, мы периодически пробивали новые лунки и опускали туда свои блёсна. И в одной из лунок у Стаса наконец-то что-то клюнуло. И не клюнуло, а ударило по-настоящему. Ну вот, теперь и Станислав Тарасович сезон открыл – на льду у его ног лежал солидный окунь не менее чем 250 граммов весом.

Сезон открыли, рыбу поймали…

На этой весёлой ноте нашу первую зимнюю рыбалку сезона 2023/2024 мы и закончили. Кстати, рыбу в руке в этот день мы все подержали, все по одному окуню поймали. Валерий же превзошёл всех – в его улове четыре окунька и два ерша, но это уже после того, как блесну он отложил в сторону, а рыбачить стал на мормышку.

О-очень слабенькая рыбалка получилась. Но сезон открыли…