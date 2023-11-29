Где в Великих Луках можно купить ёлку к Новому году: все адреса

17:30, 29 ноября 2023, ПАИ

Сезонная ярмарка по продаже хвойных деревьев состоится в Великих Луках с 20 по 31 декабря. Об этом cообщает администрация города.

Торговля деревьями хвойных пород будет осуществляться по адресам в Великих Луках:

- улица Ботвина, 9,

- пересечение улиц Вокзальной и Гражданской,

- улица Дружбы, напротив дома № 19,

- улица Дьяконова, у дома № 3,

- улица Зверева, возле дома № 28,

- проспект Октябрьский, у дома № 128,

- на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Льва Толстого,

- на перекрёстке улицы Полиграфистов и Октябрьского проспекта,

- на улице Ставского, у дома № 67.