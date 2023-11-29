Где в Великих Луках можно купить ёлку к Новому году: все адреса
Сезонная ярмарка по продаже хвойных деревьев состоится в Великих Луках с 20 по 31 декабря. Об этом cообщает администрация города.
Торговля деревьями хвойных пород будет осуществляться по адресам в Великих Луках:
- улица Ботвина, 9,
- пересечение улиц Вокзальной и Гражданской,
- улица Дружбы, напротив дома № 19,
- улица Дьяконова, у дома № 3,
- улица Зверева, возле дома № 28,
- проспект Октябрьский, у дома № 128,
- на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Льва Толстого,
- на перекрёстке улицы Полиграфистов и Октябрьского проспекта,
- на улице Ставского, у дома № 67.
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