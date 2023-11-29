Расписание движения автобуса №19 изменится в Пскове

19:01, 29 ноября 2023, ПАИ

С 30 ноября вступят в силу изменения в расписании движения автобусов маршрута № 19. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранса».

Регулярность: с понедельника по пятницу. Действует с 30 ноября. От цементного склада на вокзал автобус будет отправляться в 9:10, 12:36, 14:35, 16:35 и 19:31.

Расписание опубликовано на сайте предприятия в разделе расписания/городские маршруты и размещено на остановках. Подробнее можно ознакомиться здесь.