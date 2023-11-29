Автомобиль вылетел в кювет в Стругокрасненском районе

20:01, 29 ноября 2023, ПАИ

Водитель автомобиля Suzuki не справился с управлением и вылетел в кювет в деревне Ротный Двор Стругокрасненского района, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»









Водитель от госпитализации отказался.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.