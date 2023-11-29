Автомобиль вылетел в кювет в Стругокрасненском районе
Водитель автомобиля Suzuki не справился с управлением и вылетел в кювет в деревне Ротный Двор Стругокрасненского района, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Водитель от госпитализации отказался.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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