Зональный этап спартакиады по мини-футболу прошёл в Опочке

20:52, 29 ноября 2023, ПАИ

Зональный этап ежегодной спартакиады «Твой выбор» по мини-футболу прошёл в спортивном зале Детского оздоровительно-образовательного центра в Опочке, сообщает газета «Красный маяк».

В соревновании участвовали футболисты из Опочецкого, Красногородского, Островского, Пустошкинского, Себежского и Пыталовского районов.

Победителями турнира стали футболисты Себежского района. Серебряные награды завоевали школьники из Пустошки, а замкнули тройку лидеров спортсмены из Красногородского района. Опочане стали четвёртыми.

Инициатором мероприятия является УМВД России по Псковской области.

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