Фейки о замаскированных под купюры взрывных устройствах рассылают псковичам в соцсетях
Фейки о замаскированных под купюры взрывных устройствах рассылают псковичам в социальных сетях и родительских чатах, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Данные сведения не соответствуют действительности и являются фейком, который нацелен на создание паники в регионе и оказание психологического давления на граждан, говорится в сообщении.
Подобные сообщения уже распространялись в других регионах России, где информация также не подтвердилась.
Псковичей призывают быть бдительными и всегда проверять сведения в официальных источниках информации.
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