Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Фейки о замаскированных под купюры взрывных устройствах рассылают псковичам в соцсетях

Фейки о замаскированных под купюры взрывных устройствах рассылают псковичам в социальных сетях и родительских чатах, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

Данные сведения не соответствуют действительности и являются фейком, который нацелен на создание паники в регионе и оказание психологического давления на граждан, говорится в сообщении.

Подобные сообщения уже распространялись в других регионах России, где информация также не подтвердилась.

Псковичей призывают быть бдительными и всегда проверять сведения в официальных источниках информации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 ноября 2023

Михаил Ведерников – о реализации нацпроектов в Псковской области: Наши показатели выше средних по России
29 ноября 2023

В Псковском районе продолжается реставрация Крыпецкого монастыря
29 ноября 2023

Псковичей приглашают провести первые зимние выходные в Псковском музее
29 ноября 2023

Освещение впервые появилось на улице Льнозаводской в Пушкинских Горах
29 ноября 2023

Протоирей проверил условия содержания псковских заключённых
29 ноября 2023

Город победившего дизайн-кода, депутатский уход и за что руки не подают – итоги дня
29 ноября 2023

В Псковской области выбрали самую красивую и талантливую сотрудницу УФСИН
29 ноября 2023

Останки погибшего в Великолукском районе красноармейца передали для перезахоронения в Челябинской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...