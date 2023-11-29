Фейки о замаскированных под купюры взрывных устройствах рассылают псковичам в соцсетях

21:56, 29 ноября 2023, ПАИ

Фейки о замаскированных под купюры взрывных устройствах рассылают псковичам в социальных сетях и родительских чатах, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Данные сведения не соответствуют действительности и являются фейком, который нацелен на создание паники в регионе и оказание психологического давления на граждан, говорится в сообщении.

Подобные сообщения уже распространялись в других регионах России, где информация также не подтвердилась.

Псковичей призывают быть бдительными и всегда проверять сведения в официальных источниках информации.