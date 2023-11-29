В Псковском районе продолжается реставрация Крыпецкого монастыря
Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Иоанно-Богословском соборе Крыпецкого монастыря, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».
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Фото: В Псковском районе продолжается реставрация Крыпецкого монастыря
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Фото: В Псковском районе продолжается реставрация Крыпецкого монастыря
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Фото: В Псковском районе продолжается реставрация Крыпецкого монастыря
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Фото: В Псковском районе продолжается реставрация Крыпецкого монастыря
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Фото: В Псковском районе продолжается реставрация Крыпецкого монастыря
В настоящий момент проводится замена кровли и стропильной системы. В планах – замена полов и штукатурные работы.
Реставраторы планируют провести работы по созданию генплана на все постройки обители, общая территория которой – 53 гектара.
Отмечается, что монастырь начал возрождаться из руин 30 с лишним лет назад благодаря архимандриту Дамаскину. Это одна из знаменитых древних обителей Псковской земли. С ней связаны имена Афанасия Ордин-Нащокина в XVII веке и митрополита Евгения Болховитинова в XIX веке, который оставил описание обители. Сам собор датируется XVI веком.
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