В Псковском районе продолжается реставрация Крыпецкого монастыря

22:34, 29 ноября 2023, ПАИ

Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Иоанно-Богословском соборе Крыпецкого монастыря, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».



Фото: В Псковском районе продолжается реставрация Крыпецкого монастыря



Фото: В Псковском районе продолжается реставрация Крыпецкого монастыря



Фото: В Псковском районе продолжается реставрация Крыпецкого монастыря



Фото: В Псковском районе продолжается реставрация Крыпецкого монастыря



Фото: В Псковском районе продолжается реставрация Крыпецкого монастыря









В настоящий момент проводится замена кровли и стропильной системы. В планах – замена полов и штукатурные работы.

Реставраторы планируют провести работы по созданию генплана на все постройки обители, общая территория которой – 53 гектара.

Отмечается, что монастырь начал возрождаться из руин 30 с лишним лет назад благодаря архимандриту Дамаскину. Это одна из знаменитых древних обителей Псковской земли. С ней связаны имена Афанасия Ордин-Нащокина в XVII веке и митрополита Евгения Болховитинова в XIX веке, который оставил описание обители. Сам собор датируется XVI веком.