Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковском районе продолжается реставрация Крыпецкого монастыря

Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Иоанно-Богословском соборе Крыпецкого монастыря, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».

  • АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
    Фото: В Псковском районе продолжается реставрация Крыпецкого монастыря
  • АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
    Фото: В Псковском районе продолжается реставрация Крыпецкого монастыря
  • АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
    Фото: В Псковском районе продолжается реставрация Крыпецкого монастыря
  • АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
    Фото: В Псковском районе продолжается реставрация Крыпецкого монастыря
  • АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
    Фото: В Псковском районе продолжается реставрация Крыпецкого монастыря

В настоящий момент проводится замена кровли и стропильной системы. В планах – замена полов и штукатурные работы.

Реставраторы планируют провести работы по созданию генплана на все постройки обители, общая территория которой – 53 гектара.

Отмечается, что монастырь начал возрождаться из руин 30 с лишним лет назад благодаря архимандриту Дамаскину. Это одна из знаменитых древних обителей Псковской земли. С ней связаны имена Афанасия Ордин-Нащокина в XVII веке и митрополита Евгения Болховитинова в XIX веке, который оставил описание обители. Сам собор датируется XVI веком.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 ноября 2023

Михаил Ведерников – о реализации нацпроектов в Псковской области: Наши показатели выше средних по России
29 ноября 2023

В Псковском районе продолжается реставрация Крыпецкого монастыря
29 ноября 2023

Псковичей приглашают провести первые зимние выходные в Псковском музее
29 ноября 2023

Освещение впервые появилось на улице Льнозаводской в Пушкинских Горах
29 ноября 2023

Протоирей проверил условия содержания псковских заключённых
29 ноября 2023

Город победившего дизайн-кода, депутатский уход и за что руки не подают – итоги дня
29 ноября 2023

В Псковской области выбрали самую красивую и талантливую сотрудницу УФСИН
29 ноября 2023

Останки погибшего в Великолукском районе красноармейца передали для перезахоронения в Челябинской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...