Михаил Ведерников – о реализации нацпроектов в Псковской области: Наши показатели выше средних по России

23:08, 29 ноября 2023, ПАИ

Показатели Псковской области по реализации национальных проектов чуть выше среднероссийских, заявил губернатор региона Михаил Ведерников на совещании по вопросу реализации нацпроектов в Псковской области.

По словам главы региона, на сегодняшний день показатели Псковской области по реализации нацпроектов составляют 77,6 %, в то время как средний показатель по России – 74,3 %.

В то же время губернатор подчеркнул, что позиции региона в рейтинге субъектов начали снижаться: если месяц назад Псковская область занимала четвёртое место, то сейчас уже седьмое. Кроме того, региону поступили дополнительные средства в размере 700 млн рублей по направлению «Образование», и они ещё не учтены в приведённых оценках, а значит показатель региона в рейтинге снизится ещё больше.

Отдельно Михаил Ведерников отметил, что если заказчики в сфере строительства не изменят подход к работе, то к концу года Псковская область может подойти к показателям 80–85 % исполнения мероприятий нацпроектов, что «абсолютно недопустимо». Если Псковская область опустится до таких цифр, то о дополнительном финансировании из федерального бюджета регион может забыть, подчеркнул губернатор, добавив, что показатели ниже 95 % – это провал.

При этом губернатор заявил, что по сводному индексу показателей Псковская область покинула десятку наименее развитых субъектов РФ.

«Коллеги, мы большой путь с вами прошли, настраивая работу по нацпроектам. Хорошие результаты показывали из года в год, из года в год мы их улучшали. Люди это видят и с благодарностью воспринимают. <…> Результаты есть, динамика есть. Мы, очевидно, развиваемся достаточно неплохо и намного динамичнее, чем целый ряд российских регионов. Но если мы эти результаты не закрепим, то скатимся вниз достаточно быстро, и вся работа предыдущих лет пойдёт коту под хвост», – подытожил Михаил Ведерников.