Сессия Псковского областного Собрания начнется с «дорожного» парламентского часа

09:54, 30 ноября 2023, ПАИ

Сессия Псковского областного Собрания депутатов начнет свою работу сегодня, 30 ноября, в 11:00 мск. В основной повестке дня, опубликованной на портале регионального парламента, значится 28 вопросов.

Сессия начнется с доклада председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Станислава Стармолотова.

Ключевым вопросом заседания Собрания станет обсуждение законопроекта о бюджете Псковской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. в первом чтении.

Кроме того, в повестке дня вопрос о присвоении митрополиту Тихону (Шевкунову) звания «Почетный гражданин Псковской области». Предложение было инициировано губернатором Михаилом Ведерниковым и Общественной палатой региона, которая вынесла предложение на обсуждение депутатского корпуса.

Добавим, что сессия областного Собрания впервые пройдет в зале правительства области после выполненного ремонта и обновления оборудования.