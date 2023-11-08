Общественная палата Псковской области представила митрополита Тихона к званию почётного гражданина

15:39, 08 ноября 2023, ПАИ

Общественная палата Псковской области приняла решение о представлении в Псковское областное Собрание кандидатуры митрополита Симферопольского и Крымского Тихона к званию «Почётный гражданин Псковской области», сообщает корреспондент ПАИ с заседания Палаты.

Председатель региональной Общественной палаты Наталья Горбачёва напомнила, что палата второй раз в своей работе реализует право о наградах Псковской области. Это право заключается в принятии решения о внесении представления на звание «Почётный гражданин Псковской области» в областное Собрание депутатов. Это высшая награда, присваиваемая гражданам за исключительные заслуги перед Псковской областью и её жителями.

Заместитель губернатора Александр Серавин от имени главы региона Михаила Ведерникова и правительства обратился к членам Общественной палаты с ходатайством о присвоении митрополиту Тихону этого почётного звания.

«Митрополит Тихон проявил себя не только как активный церковный деятель, приложив огромные усилия к развитию и укреплению авторитета Псковской митрополии, повышению её привлекательности для жителей России и православных паломников со всего мира. К примеру, количество паломников и туристов, ежегодно посещающих Псково-Печерский монастырь, достигло более полумиллиона человек», – привёл один из многих примеров влияния митрополита Тихона на развитие региона Александр Серавин.

Члены Общественной палаты региона проголосовали за внесение в Псковское областное Собрание депутатов представления о присвоении митрополиту Тихону (Шевкунову) звания «Почётный гражданин Псковской области».

Напомним, присвоить митрополиту Тихону звание «Почётный гражданин Псковской области» предложил Михаил Ведерников.

Митрополит Тихон возглавлял Псковскую митрополию с 2018-го до октября 2023 года.