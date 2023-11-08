Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Общественная палата Псковской области представила митрополита Тихона к званию почётного гражданина

Общественная палата Псковской области приняла решение о представлении в Псковское областное Собрание кандидатуры митрополита Симферопольского и Крымского Тихона к званию «Почётный гражданин Псковской области», сообщает корреспондент ПАИ с заседания Палаты.

Члены Общественной палаты региона высоко оценили заслуги митрополита Тихона перед Псковской областью. Фото: ПАИ

Председатель региональной Общественной палаты Наталья Горбачёва напомнила, что палата второй раз в своей работе реализует право о наградах Псковской области. Это право заключается в принятии решения о внесении представления на звание «Почётный гражданин Псковской области» в областное Собрание депутатов. Это высшая награда, присваиваемая гражданам за исключительные заслуги перед Псковской областью и её жителями.

Заместитель губернатора Александр Серавин от имени главы региона Михаила Ведерникова и правительства обратился к членам Общественной палаты с ходатайством о присвоении митрополиту Тихону этого почётного звания.

«Митрополит Тихон проявил себя не только как активный церковный деятель, приложив огромные усилия к развитию и укреплению авторитета Псковской митрополии, повышению её привлекательности для жителей России и православных паломников со всего мира. К примеру, количество паломников и туристов, ежегодно посещающих Псково-Печерский монастырь, достигло более полумиллиона человек», – привёл один из многих примеров влияния митрополита Тихона на развитие региона Александр Серавин.

Члены Общественной палаты региона проголосовали за внесение в Псковское областное Собрание депутатов представления о присвоении митрополиту Тихону (Шевкунову) звания «Почётный гражданин Псковской области».

Напомним, присвоить митрополиту Тихону звание «Почётный гражданин Псковской области» предложил Михаил Ведерников.

Митрополит Тихон возглавлял Псковскую митрополию с 2018-го до октября 2023 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 ноября 2023

Текущая заболеваемость коронавирусом в Псковской области остаётся на уровне прошлого года
08 ноября 2023

Мультимедийный фонтан в Пскове максимально защищен от вандалов – Георгий Казакевич
08 ноября 2023

Первые адресные таблички со старыми названиями улиц установили в Пскове
08 ноября 2023

Инновационная школа блогерства откроется в Пскове
08 ноября 2023

Георгий Казакевич: Мультимедийный фонтан в Пскове - сборная солянка технологий
08 ноября 2023

Как на работе строителей фонтанов сказались санкции, рассказал эксперт
08 ноября 2023

Общественная палата Псковской области представила митрополита Тихона к званию почётного гражданина
08 ноября 2023

Два многоквартирных дома капитально отремонтировали в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...