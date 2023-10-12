Михаил Ведерников предложил присвоить митрополиту Тихону звание «Почётный гражданин Псковской области»

15:22, 12 октября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился в Псковское областное Собрание депутатов с предложением присвоить митрополиту Тихону звание «Почётный гражданин Псковской области». Об этом губернатор сообщил в своём Telegram-канале.

«Новости о нашем владыке разлетелись быстро. Думаю, за несколько часов все узнали о том, что ему выпало новое назначение и новая непростая миссия на землях Тавриды», – написал Михаил Ведерников.

Он отметил, что для многих жителей Псковской области владыка Тихон не просто уважаемая фигура, но и любимый, близкий священнослужитель, чьи слова и напутствия помогали преодолеть непростые испытания последних лет, давали надежду, веру и силы для созидательной работы.

«Заслуги владыки перед Псковской областью бесспорны и очевидны. Поэтому обратился в наше областное Собрание депутатов с предложением присвоить ему звание «Почётный гражданин Псковской области». За колоссальный вклад в развитие региона, активное участие в общественной жизни, просветительную деятельность, сохранение и восстановление объектов культурного наследия – уверен, он достоин получить высшую награду региона. Рассчитываю, что депутаты меня поддержат», – заключил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что митрополит Тихон (Шевкунов) освобождён от поста главы Псковской митрополии и назначен главой Крымской митрополии. Он возглавлял Псковскую митрополию с 2018 года.

Вместо него главой Псковской митрополии назначен епископ Юрьевский Арсений, викарий Новгородской епархии.