Туман, снег и неустойчивый ветер: чего ждать от погоды в Псковской области в первый день зимы

11:40, 30 ноября 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 1 декабря. Прогнозируется небольшой снег. Ночью и утром местами туман. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского гидрометцентра.

Ветер будет неустойчивым, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью с 30 ноября на 1 декабря составит от -4 до -9 градусов, днём – от -2 до -7 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.