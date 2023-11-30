Туман, снег и неустойчивый ветер: чего ждать от погоды в Псковской области в первый день зимы
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 1 декабря. Прогнозируется небольшой снег. Ночью и утром местами туман. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского гидрометцентра.
Ветер будет неустойчивым, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью с 30 ноября на 1 декабря составит от -4 до -9 градусов, днём – от -2 до -7 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
30 ноября 2023
Родители вышедших на лёд в Пскове школьников будут оштрафованы – МЧС
30 ноября 2023
Звание «Почётный гражданин Псковской области» присвоено митрополиту Тихону (Шевкунову)
30 ноября 2023
Камеры фотовидеофиксации в Псковской области ежегодно позволяют собирать более 100 млн рублей штрафов