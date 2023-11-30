В декабре Псковский музей дважды проведёт день открытых дверей

11:29, 30 ноября 2023, ПАИ

В декабре Псковский музей дважды проведёт день открытых дверей, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

В эти дни некоторые псковичи смогут посетить Псковский музей-заповедник бесплатно. 3 декабря на всех объектах пройдет день открытых дверей, приуроченный к Международному дню инвалидов. 6 декабря, в первую среду месяца, музей традиционно подарит свободное посещение людям старшего поколения.

При себе необходимо иметь документы, подтверждающие право на льготное посещение.