В декабре Псковский музей дважды проведёт день открытых дверей
В декабре Псковский музей дважды проведёт день открытых дверей, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.
В эти дни некоторые псковичи смогут посетить Псковский музей-заповедник бесплатно. 3 декабря на всех объектах пройдет день открытых дверей, приуроченный к Международному дню инвалидов. 6 декабря, в первую среду месяца, музей традиционно подарит свободное посещение людям старшего поколения.
При себе необходимо иметь документы, подтверждающие право на льготное посещение.
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