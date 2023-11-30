Определились победители конкурса «Лучший изобретатель и лучший рационализатор Псковской области»

12:03, 30 ноября 2023, ПАИ

Определились победители конкурса «Лучший изобретатель и лучший рационализатор Псковской области». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Всего на конкурсе представили 15 проектов. В число победителей вошли преподаватели и студент Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства. Победу в номинации «Лучший изобретатель» в категории «Изобретатели с патентом» смог одержать доктор технических наук, доцент, профессор ПсковГУ Игорь Плохов. На суд жюри преподаватель представил проект «Устройство для подавления искрения в узле скользящего токосъёма».

Победителем в категории «Изобретатели без проектов» стал студент третьего курса ПсковГУ Антон Логинов за презентацию проекта «3D-принтер Pony Bot». В номинации «Лучший изобретатель» в категории «Конструкторское бюро» – кандидат технических наук, доцент ПсковГУ Павел Мальцев с проектом «Инструментальная оправка с повышенной жесткостью».