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Экономика

Бюджет Пскова на 2024 год принят в первом чтении

Бюджет Пскова на 2024 год принят в первом чтении. Депутаты рассмотрели вопрос на очередной сессии Псковской городской Думы 30 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской Думы.

Фото: ПГД

Общий объем доходов на 2024 год запланирован в размере 6,9 млрд рублей, в том числе налоговые поступления – 2,4 млрд рублей, неналоговые – 145,5 млн рублей, безвозмездные – 4,4 млрд рублей.

Также на сессии принято решение об установке мемориальных досок героически погибшим на Украине дважды кавалеру ордена Мужества, гвардии старшему сержанту Юрию Шипулину и Герою Российской Федерации, гвардии младшему сержанту Ивану Ахтырскому.

Признаны утратившими силу ряд решений ПГД об установлении границ территорий, на которых осуществляются территориальные общественные самоуправления. Это связано с тем, что инициативные группы своевременно не направили документы для регистрации своих ТОС.

Обсуждались вопросы об изменениях в устав муниципального образования «Город Псков», а также в порядок и условия возмещения расходов, связанных со служебными командировками.

Положительно решен вопрос о внесении изменений в положение о системе поощрения органами местного самоуправления и депутатами городской Думы граждан, трудовых коллективов организаций, подразделений правоохранительных органов и воинских формирований.

Утвержден прогнозный план приватизации муниципального имущества города Пскова на 2024 год. Планируется выставить на продажу 6 объектов, в том числе один объект культурного наследия. Прогнозируемый объем поступлений в бюджет города в случае выполнения этого плана составляет 4,7 млн рублей.

Депутаты обсудили исполнение бюджета Пскова за 9 месяцев этого года. За этот период доходы бюджета увеличились на 704,1 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выросли на 1,2 %.

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