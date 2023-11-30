Псковский цирк впервые отправится на фестиваль «На языке мира» в Тулу

12:16, 30 ноября 2023, ПАИ

Псковский цирк впервые примет участие в Международном детском и молодежном цирковом фестивале-конкурсе «На языке мира». Он пройдет 8-10 декабря в Тульском государственном цирке, сообщили ПАИ в администрации Пскова.

Артисты из Пскова представят жюри антипод «Зима». Они будут соревноваться с циркачами из Аргентины, Вьетнама, Монголии, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении и России.