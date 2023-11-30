Камеры фотовидеофиксации в Псковской области ежегодно позволяют собирать более 100 млн рублей штрафов

12:39, 30 ноября 2023, ПАИ

Камеры фотовидеофиксации в Псковской области ежегодно позволяют собирать более 100 млн рублей штрафов, сообщил врио председателя регионального комитета по транспорту Станислав Стармолотов на 26-й сессии областного Собрания депутатов сегодня, 30 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов отметил, что у него не имеется претензий к качеству дорог в регионе и освоению средств дорожного фонда. Однако он поинтересовался, сколько установленные в регионе камеры фотовидеофиксации позволяют собирать штрафов.

Новые камеры установили на дорогах год назад, поэтому по ним пока нет статистики, объяснил Станислав Стармолотов. Но в целом, по его словам, в год благодаря камерам фотовидеофиксации собирается более 100 млн рублей.

Установка на дорогах региона камер фотовидеофиксации позволяет повысить безопасность дорожного движения, уверен Станислав Стармолотов. По его словам, несмотря на то, что в этом году фиксируется увеличение количества ДТП в Псковской области, снизилась тяжесть их последствий, а показатели смертности в результате ДТП снизились почти в два раза.