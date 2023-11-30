Красногородские школьники отправили более ста писем участникам СВО

13:40, 30 ноября 2023, ПАИ

140 писем написали учащиеся Красногородской средней школы для раненых бойцов, находящихся в госпитале, сообщает газета «Заря».

«Детские письма – это благодарность военнослужащим, которые приняли участие в специальной военной операции и сейчас проходят лечение в госпиталях», – рассказали в администрации школы.

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Для многих детей это было первым опытом написания письма на бумаге. Однако ребята постарались написать письма аккуратным, понятным почерком и украсили свои послания рисунками.