Красногородские школьники отправили более ста писем участникам СВО
140 писем написали учащиеся Красногородской средней школы для раненых бойцов, находящихся в госпитале, сообщает газета «Заря».
«Детские письма – это благодарность военнослужащим, которые приняли участие в специальной военной операции и сейчас проходят лечение в госпиталях», – рассказали в администрации школы.
Для многих детей это было первым опытом написания письма на бумаге. Однако ребята постарались написать письма аккуратным, понятным почерком и украсили свои послания рисунками.
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