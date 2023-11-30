ПСБ выдал бизнесу первый кредит в золоте

14:08, 30 ноября 2023, ПАИ

ПСБ предоставил первый кредит в золоте для предприятия золотодобывающей отрасли в Забайкальском крае. Объём кредита сроком на один год превысил 100 килограммов драгоценного металла, сообщили ПАИ в пресс-службе банка.

Обслуживание процентных платежей, как и возврат займа, будет осуществляться также в золоте, что особенно интересно предприятию, занятому в сфере добычи драгоценных металлов, так как позволяет заёмщику обеспечить финансовую устойчивость компании, независимо от колебаний цен на золото. Успешно реализованная сделка по выдаче золотого займа бизнес-клиенту открывает дополнительные возможности для развития целевого финансирования золотодобытчиков на значительно более выгодных условиях по сравнению с кредитованием в рублях.

«Развитие альтернативных форм финансирования является ключевым элементом нашей стратегии, направленной на поиск и создание нишевых продуктовых и географических конкурентных преимуществ. Запуск финансирования в золоте – очередной важный шаг, и в следующем году мы продолжим активно развивать это направление, создавать новые структуры сделок, помогать нашим клиентам снижать стоимость долга и управлять конъюнктурными рисками», – сказал директор департамента инвестиционных и сложных финансовых сделок ПСБ Никита Душкин.

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