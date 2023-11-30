Ветконтроль в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

14:36, 30 ноября 2023, ПАИ

Посвящённая ветеринарному контролю в Псковской области пресс-конференция проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 30 ноября.

Какую продукцию животноводства регион экспортирует, как изменилась география экспорта и импорта, безопасна ли продукция из Белоруссии, какие нарушения фиксируются, куда мигрируют псковские кошки и собаки, на какие заболевания домашних питомцев следует обратить внимание?

Об этом и не только расскажет руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев.