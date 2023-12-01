Эксперт подвёл промежуточные итоги Кубка Пскова по мини-футболу

14:27, 30 ноября 2023, ПАИ

Промежуточные итоги Кубка Пскова по мини-футболу, который проходит в спорткомплексе «Писковичи», подвёл тренер спортивной школы «Стрела» Юрий Баскаков в беседе с корреспондентом ПАИ.

«В Кубке Пскова по мини-футболу участвуют 18 команд. Из групп выходят четыре команды и две лучших, занявших пятое место. Остальные сыграют стыковые матчи за выход в 16 лучших команд турнира», – объяснил эксперт.

«В группе «А» четвёрка определилась заранее. Причём здесь три команды участвуют в высшей лиге чемпионата Пскова по мини-футболу, а одна в первой. Расположение ещё не определилось. Первыми могут стать три команды – «Стрела», «Триумф» и Motor Oil, также сейчас четвёртое место занимает команда «ПсковГУ». Эти команды точно выйдут из группы. Две оставшиеся команды – послабее. Это «Псков Юнайтед» и Fit Service. Они из второй лиги. Хотя тоже сопротивлялись во всех играх. Команда Fit Service по сравнению с прошлым годом значительно прибавила. Они сопротивляются всем командам и проигрывают достойно», – заметил Юрий Баскаков.

«В группе «Б» в последнем туре команды «Сигма» и «Синие Стрелы» в очной встрече решат, кто из них займёт первое место. Третий, наварное, будет «Штурм». Последнее место точно занимает команда «МЧС». Тут команды чуть послабее. Есть новички – юношеская команда Пскова 2007 года рождения. Они вообще первый год играют в мини-футбол. «Агротех» играет своей командой. Тут общий уровень пониже, чем в группе «А». Только «Сигма» выделяется как фаворит. Они играют в высшей лиге. Достаточно уверенно прошли групповой этап. «Синие Стрелы» со всеми борются и играют на своём уровне», – заявил спикер.

В группе «В», заметил эксперт, команды играют достаточно ровно. «Группа «В» образовалась довольно ровная за исключением команды «Арсенал». Это новая команда. Им пока что тяжеловато. Остальные команды примерно равны. Разве что только «Интер» считается сильнее остальных команд. Остальные команды «Чио-Чио», «Реал», «Искра» и «Дина» равны», – сказал он.

«Из тех, кто удивил, хочется отметить команды «Реал» и «Чио-Чио». Результаты у них довольно сильные. Сейчас у многих команд появился тренер. В некоторых он даже приглашённый, например в «Реале» и Fit Service. Но всё равно в каждой команде есть либо играющий тренер, либо тот, кто осуществляет общее руководство. Такого, чтобы ребята сами всё делали как попало, – такого нет», – поделился Юрий Баскаков.

Отметим, что групповой этап завершится 2 декабря, а на следующий день пройдут игры 1/8 стадии плей-офф.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».