Бюджет Псковской области на 2024 год принят в первом чтении

14:23, 30 ноября 2023, ПАИ

Проект закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» приняло Псковское областное Собрание в первом чтении на 26-сессии сегодня, 30 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов











Депутаты утвердили основные параметры главного финансового документа региона. Согласно законопроекту доходы областного бюджета составляют 52 млрд 474,3 млн рублей (объём доходной базы консолидированного бюджета – 59 млрд 376,3 млн рублей), расходы определены в сумме 55 млрд 553,5 млн рублей.

В период подготовки проекта ко второму чтению цифры будут скорректированы – уже известно о поступлении дополнительных средств из федерального бюджета в размере 4,1 млрд рублей, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. После того, как обновлённые параметры будут отражены в статьях законопроекта, депутатам придётся вновь вернуться к первому чтению и повторно утвердить годовые доходы и расходы. Такая практика существует последние несколько лет.

Обязательная составляющая бюджетного процесса на этапе подготовки проекта бюджета ко второму чтению – детальное обсуждение расходных бюджетных статей в рамках согласительной комиссии. В состав созданной на ноябрьской сессии согласительной комиссии на паритетных началах включены представители правительства и каждой из шести фракции законодательного органа – в общей сложности 12 человек. С правом совещательного голоса в работе согласительной комиссии будет участвовать представитель Ассоциации муниципальных образований Псковской области.

Предложения и поправки по предмету второго чтения принимаются в согласительную комиссию до 18:00 7 декабря.