Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Бюджет Псковской области на 2024 год принят в первом чтении

Проект закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» приняло Псковское областное Собрание в первом чтении на 26-сессии сегодня, 30 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

  • Бюджет Псковской области на 2024 год принят в первом чтении
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Бюджет Псковской области на 2024 год принят в первом чтении
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Бюджет Псковской области на 2024 год принят в первом чтении
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Бюджет Псковской области на 2024 год принят в первом чтении
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Бюджет Псковской области на 2024 год принят в первом чтении
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Бюджет Псковской области на 2024 год принят в первом чтении
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Депутаты утвердили основные параметры главного финансового документа региона. Согласно законопроекту доходы областного бюджета составляют 52 млрд 474,3 млн рублей (объём доходной базы консолидированного бюджета – 59 млрд 376,3 млн рублей), расходы определены в сумме 55 млрд 553,5 млн рублей.

В период подготовки проекта ко второму чтению цифры будут скорректированы – уже известно о поступлении дополнительных средств из федерального бюджета в размере 4,1 млрд рублей, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. После того, как обновлённые параметры будут отражены в статьях законопроекта, депутатам придётся вновь вернуться к первому чтению и повторно утвердить годовые доходы и расходы. Такая практика существует последние несколько лет.

Обязательная составляющая бюджетного процесса на этапе подготовки проекта бюджета ко второму чтению – детальное обсуждение расходных бюджетных статей в рамках согласительной комиссии. В состав созданной на ноябрьской сессии согласительной комиссии на паритетных началах включены представители правительства и каждой из шести фракции законодательного органа – в общей сложности 12 человек. С правом совещательного голоса в работе согласительной комиссии будет участвовать представитель Ассоциации муниципальных образований Псковской области.

Предложения и поправки по предмету второго чтения принимаются в согласительную комиссию до 18:00 7 декабря.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 ноября 2023

Бюджет Псковской области на 2024 год принят в первом чтении
30 ноября 2023

Изменения внесли в доходные и расходные статьи бюджета Псковской области
29 ноября 2023

Размер взноса на капремонт и поддержку перевозчиков обсудил экономический комитет Псковского облсобрания
29 ноября 2023

Турчак: Сегодняшняя Россия – страна с самым сильным лидером
29 ноября 2023

Регламент охраны исторической усадьбы и новые муниципальные должности обсудили псковские депутаты
29 ноября 2023

Олег Грицаев досрочно слагает полномочия депутата Псковского областного Собрания
29 ноября 2023

Проекты бюджетов региона и медстрахования одобрил социальный комитет Псковского облсобрания
29 ноября 2023

Глава Псковского района Наталья Фёдорова станет гостьей программы «Среда обитания»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...