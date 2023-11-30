Утверждён проект зон охраны усадьбы Лог в Плюсском районе

14:55, 30 ноября 2023, ПАИ

Депутаты областного Собрания на ноябрьской сессии рассмотрели и утвердили проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба писательницы М. В. Алтаевой-Ямщиковой». Документ согласован Министерством культуры РФ и поддержан органами местного самоуправления Плюсского района и Лядской волости, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Усадьба Лог постройки конца XVII – начала XIX века и живописный ландшафтный парк расположены в деревне Лосицы Плюсского района. Для обеспечения сохранности объекта культурного наследия охраняемая территория поделена на две зоны: зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) и зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ).

Перечень запретов для ЗРЗ включает строительство объектов капитального строительства промышленного и коммунально-складского назначения, строительство жилых зданий, нарушающих характер сельской застройки, размещение рекламных конструкций крупного формата и возведение по красным линиям улиц и по границам земельных участков сплошных ограждений.

Разрешается реставрация, ремонт и консервация объектов культурного наследия, а также капитальный ремонт и реконструкция существующих зданий и сооружений с ограниченным изменением высотных параметров до восьми метров от уровня земли до конька скатной кровли. Не возбраняется строительство новых объектов жилой застройки и объектов общественно-делового назначения высотой до восьми метров и площадью до 200 квадратных метров. Отделка фасадов может проводиться только традиционными строительными материалами – дерево, камень, кирпич, штукатурка. Высота хозяйственных построек при индивидуальных жилых домах не может превышать четыре метра и площадь 50 квадратных метров.

В зоне охраняемого природного ландшафта запрещается строительство капитальных и временных объектов жилого, общественного, коммунально-складского и промышленного назначения, включая инфраструктуру водного транспорта и сельскохозяйственное производство.

Недопустимо изменение визуальных характеристик природного и исторического ландшафта, связанного с объектом культурного наследия и его территорией, а также нарушение исторически сложившегося гидрологического режима территории, в том числе нарушение береговых линий реки Плюссы. На этой территории запрещён отвод полевых земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, предоставление лесных участков в постоянное пользование или в аренду, распашка лугов, вырубка леса, выпас домашних животных, размещение охотхозяйств.

В зоне охраняемого природного ландшафта предписано сохранение сложившегося соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде. Реконструкция и ремонт пешеходного моста через Плюссу, который находится в зоне охраняемого природного ландшафта, разрешены. Также могут проводиться работы по укреплению береговой линии, расчистка русла реки, санитарные рубки древесно-кустарниковых насаждений, благоустройство территории по специальным проектам, включая подъездные пути, размещение малых архитектурных форм – скамеек, урн, пандусов.

Проект зон охраны «Усадьбы писательницы М. В. Алтаевой-Ямщиковой» согласован Министерством культуры РФ и одобрен органами местного самоуправления Плюсского района и Лядской волости.

Принятое депутатами постановление обязывает финансовый орган Псковской области в случае возникновения убытков, связанных с установлением зон охраны объекта культурного наследия, возместить их в соответствии нормами Земельного кодекса РФ.