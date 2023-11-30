Благоустройство псковских микрорайонов обсудили Борис Елкин и Григорий Стороненков
Вопросы благоустройства и развития территорий избирательного округа №12 обсудили глава Пскова Борис Елкин и депутат городской Думы по округу Григорий Стороненков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.
Парламентарий отметил необходимость обустройства рекреационной зоны в одном из динамично развивающихся микрорайонов.
«В микрорайоне в новых застройках проживают люди с ограниченными возможностями здоровья, среди которых военнослужащие – участники СВО. Именно поэтому необходима новая локация для отдыха для всех категорий граждан», – обратил внимание Стороненков.
По словам депутата, местные жители активно поддерживают инициативу благоустройства и ищут внебюджетные источники финансирования. В свою очередь, глава города поддержал инициативу депутата и горожан, а также пообещал поддержку со своей стороны.
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