Благоустройство псковских микрорайонов обсудили Борис Елкин и Григорий Стороненков

14:59, 30 ноября 2023, ПАИ

Вопросы благоустройства и развития территорий избирательного округа №12 обсудили глава Пскова Борис Елкин и депутат городской Думы по округу Григорий Стороненков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

Парламентарий отметил необходимость обустройства рекреационной зоны в одном из динамично развивающихся микрорайонов.

«В микрорайоне в новых застройках проживают люди с ограниченными возможностями здоровья, среди которых военнослужащие – участники СВО. Именно поэтому необходима новая локация для отдыха для всех категорий граждан», – обратил внимание Стороненков.

По словам депутата, местные жители активно поддерживают инициативу благоустройства и ищут внебюджетные источники финансирования. В свою очередь, глава города поддержал инициативу депутата и горожан, а также пообещал поддержку со своей стороны.