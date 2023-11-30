Почти полтысячи направлений на процедуру ЭКО получили псковички по нацпроекту «Демография»

15:12, 30 ноября 2023, ПАИ

Почти полтысячи направлений на процедуру ЭКО получили псковички по федеральному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» президентского нацпроекта «Демография». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

К концу ноября на процедуру выдано более 400 направлений. Это и полные циклы, и криопереносы.

Процедура выдачи направления на ЭКО организована в несколько этапов. Сначала пациентка берет талончик к врачу-гинекологу, который дает список анализов для женщины и ее партнера. На основе результатов анализов формируется выписной эпикриз. С документом пациентка приходит к специалисту по выдаче направлений на ЭКО, заполняет заявление и выбирает одну из клиник. После процедуры согласования заявки идет выдача направления для вступления в протокол ЭКО.

С вопросами на эту тему можно обращаться по телефону Псковского клинического перинатального центра 8 (8112) 67-29-49 (Анна Старовойтова).

Псковская область по нацпроекту сотрудничает с псковским Центром ЭКО и петербургскими «ЭмбриЛайф», «Мать и дитя», «Ай-Клиник».