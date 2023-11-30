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Общество

Почти полтысячи направлений на процедуру ЭКО получили псковички по нацпроекту «Демография»

Почти полтысячи направлений на процедуру ЭКО получили псковички по федеральному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» президентского нацпроекта «Демография». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

К концу ноября на процедуру выдано более 400 направлений. Это и полные циклы, и криопереносы.

Процедура выдачи направления на ЭКО организована в несколько этапов. Сначала пациентка берет талончик к врачу-гинекологу, который дает список анализов для женщины и ее партнера. На основе результатов анализов формируется выписной эпикриз. С документом пациентка приходит к специалисту по выдаче направлений на ЭКО, заполняет заявление и выбирает одну из клиник. После процедуры согласования заявки идет выдача направления для вступления в протокол ЭКО.

С вопросами на эту тему можно обращаться по телефону Псковского клинического перинатального центра 8 (8112) 67-29-49 (Анна Старовойтова).

Псковская область по нацпроекту сотрудничает с псковским Центром ЭКО и петербургскими «ЭмбриЛайф», «Мать и дитя», «Ай-Клиник».

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