До 15 декабря продлено ограничение движения на улице Максима Горького в Пскове

15:16, 30 ноября 2023, ПАИ

Ограничение движения транспорта по одной полосе на улице Максима Горького в Пскова продлено до 15 декабря. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Движение ограничено в районе дома № 6а при движении от улицы Пароменской в сторону Коммунальной.

Также продлевается ограничение движения транспорта на участке улицы Максима Горького от улицы Конной до Рижского проспекта.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - обратились к псковским водителям в администрации города.