Более 100 участников объединит форум «Союзное государство» в Пскове

15:56, 30 ноября 2023, ПАИ

Форум «Союзное государство» объединит более 100 участников из Псковской области и Витебской области Белоруссии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Форум пройдёт с 1 по 3 декабря в Пскове. Мероприятия форума представлены в трёх направлениях: «История и культура», «Туризм», «Медиа». В качестве спикеров приглашены специалисты из разных областей – Орловской, Псковской, Липецкой и Курской, а также Санкт-Петербурга. Участников ждут лекции, образовательные форматы, которые направлены на формирование практических навыков и решение задач.

Откроет форум панельная дискуссия «Развитие Союзного государства в новейшее время». Участники форума смогут разработать и презентовать туристический маршрут. Целью проведения форума является развитие сотрудничества между Россией и Белоруссией по сохранению истории и туризма.

Образовательное мероприятие проводится в рамках программы комплексного развития молодёжной политики в Псковской области «Регион для молодых» от Росмолодёжи. Организатором выступает АНО Псковской области «Центр молодёжи и общественных инициатив» при поддержке комитета по молодёжной политике Псковской области, регионального комитета по туризму, правительства Псковской области.