Вьетнам и Гонконг стали основными иностранными рынками сбыта мяса из Псковской области

17:25, 30 ноября 2023, ПАИ

Производители Псковской области нарастили экспорт: количество отгружаемой продукции увеличилось в 1,6 раз за десять месяцев 2023 года. Основные виды отгружаемой продукции и рынки сбыта назвал руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

С территории Псковской области экспортировалось мясо и субпродукты мяса во Вьетнам и Гонконг. Рыба и рыбопродукция отправляются в страны Евросоюза: Латвия, Литва, Эстония, Нидерланды.

«Сейчас большое внимание уделяется экспорту нашей отечественной продукции в зарубежные страны. Какая сегодня наблюдается тенденция по нашему региону, по Псковской области? Мы видим, что количество отгружаемой продукции у нас увеличивается. Фактически в полтора раза. За отчётный период, десять месяцев этого года, экспортёры Псковской области отправили более 13 тысяч тонн продукции животного происхождения, а за аналогичный период 2022 года – восемь тысяч тонн», – сказал Олег Емцев.

По его словам, при наращивании экспорта мяса экспортные поставки рыбы и рыбопродуктов с территории Псковской области, в свою очередь, уменьшились на 9,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.