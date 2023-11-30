Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Вьетнам и Гонконг стали основными иностранными рынками сбыта мяса из Псковской области

Производители Псковской области нарастили экспорт: количество отгружаемой продукции увеличилось в 1,6 раз за десять месяцев 2023 года. Основные виды отгружаемой продукции и рынки сбыта назвал руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

На фото: Олег Емцев. Фото: ПАИ

С территории Псковской области экспортировалось мясо и субпродукты мяса во Вьетнам и Гонконг. Рыба и рыбопродукция отправляются в страны Евросоюза: Латвия, Литва, Эстония, Нидерланды.

«Сейчас большое внимание уделяется экспорту нашей отечественной продукции в зарубежные страны. Какая сегодня наблюдается тенденция по нашему региону, по Псковской области? Мы видим, что количество отгружаемой продукции у нас увеличивается. Фактически в полтора раза. За отчётный период, десять месяцев этого года, экспортёры Псковской области отправили более 13 тысяч тонн продукции животного происхождения, а за аналогичный период 2022 года – восемь тысяч тонн», – сказал Олег Емцев.

По его словам, при наращивании экспорта мяса экспортные поставки рыбы и рыбопродуктов с территории Псковской области, в свою очередь, уменьшились на 9,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 ноября 2023

Вьетнам и Гонконг стали основными иностранными рынками сбыта мяса из Псковской области
30 ноября 2023

Более 50 млрд рублей привлекли в Псковскую область благодаря нацпроектам
30 ноября 2023

Бюджет ФОМС Псковской области принят в первом чтении
30 ноября 2023

Бюджет Псковской области на 2024 год принят в первом чтении
30 ноября 2023

Изменения внесли в доходные и расходные статьи бюджета Псковской области
30 ноября 2023

В Псковской области УФАС наложило более 10 млн рублей штрафов за нарушение правил технологического присоединения
30 ноября 2023

60 заявлений о защите конкуренции рассмотрено в Псковской области за год
30 ноября 2023

Камеры фотовидеофиксации в Псковской области ежегодно позволяют собирать более 100 млн рублей штрафов

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...