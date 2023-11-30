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Происшествия

В Псковском районе виновник ДТП заплатил пострадавшей 330 тысяч рублей и всё равно отправится в колонию

В Псковском районе виновник ДТП заплатил пострадавшей более 330 тысяч рублей и всё равно отправится в колонию. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что в апреле прошлого года ночью 28-летний мужчина находился за рулём автомобиля Lada Priora. В Псковском районе при выезде на перекрёсток дорог, расположенный на 22-м километре дороги Псков – Изборск – граница с Эстонией, он решил нарушить правила дорожного движения, вследствие чего автомобиль съехал в кювет. В результате ДТП пассажирка получила телесные повреждения, повлёкшие тяжкий вред здоровью.

Кроме того, мужчина по требованию инспектора ДПС отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения и сделал об этом запись в протоколе.

В суде мужчина вину признал частично, сообщив, что не оспаривает факт совершённого им ДТП и причинения пассажиру тяжкого вреда, пояснил, что выплатил пострадавшей более 330 тысяч рублей в счёт компенсации морального ущерба.

Псковский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 64 УК РФ, и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года и с отбыванием основного наказания в колонии-поселении, в которую осуждённый должен отправиться самостоятельно.

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