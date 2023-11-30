Через госграницу в Псковской области животных стали перевозить вдвое реже

16:55, 30 ноября 2023, ПАИ

Ветконтроль 5416 домашних питомцев был проведён в трёх пунктах пропуска на госгранице Псковской области в 2023 году. В сравнении с прошлым годом перевозить животных стали реже в 2,5 раза. Об этом заявил руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев.

По его словам, к ввозу в Россию были допущены 1500 животных. За рубеж отправились 3846 животных, в том числе 624 питомца с территории Псковской области. А к перемещению по России был допущен 21 питомец.

Несколько изменилась география международных путешествий, наиболее часто животные с территории области отправлялись в Латвию, Германию, Соединенное Королевство, Сербию, Францию, Финляндию, Эстонию и Испанию. Самым популярным внутрироссийским направлением, аналогично с прошлым годом, остался Калининград. Часть заявок для получения ветеринарных сопроводительных документов на перемещение животных была оформлена через онлайн-сервис «Перевозка собак и кошек», с помощью которого в 2023 году владельцами домашних питомцев было подано десять онлайн-заявок.