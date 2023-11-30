Псковский музей станет площадкой проведения теста по истории Великой Отечественной войны

16:48, 30 ноября 2023, ПАИ

Псковский музей-заповедник станет онлайн-площадкой проведения международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», совокупный информационный охват которой уже составил более 50 млн человек. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Акция состоится в преддверии Дня неизвестного солдата, который отмечается 1 декабря.

Целью акции является привлечение внимания к изучению отечественной истории, оценка уровня исторической грамотности граждан Российской Федерации, соотечественников, проживающих за рубежом, популяризация исторических знаний, а также противодействие фальсификации исторических фактов.

Псковский музей-заповедник приглашает псковичей принять участие в тесте 1 декабря. Тестирование бесплатное и конфиденциальное. Проверить свои знания можно будет на специальных площадках, организованных в каждом регионе страны, а также онлайн – на сайте проекта Big-History.ru. Каждый участник получит сертификат, которым можно поделиться в своих социальных сетях.