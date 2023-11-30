Какую погоду ожидать псковичам в последнем месяце года

18:51, 30 ноября 2023, ПАИ

Прогноз вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области в декабре 2023 года сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В декабре Псковская область будет находиться под влиянием южной периферии атлантических циклонов, что повлияет на характер погоды: она будет пасмурной, с частыми осадками и повышенным относительно нормы температурным фоном.

Среднемесячная температура воздуха составит от -2,4 до -3,3 градуса, месячный объём осадков – от 39 до 61 миллиметра.

В течение месяца преобладающие дневные температуры ожидаются в пределах от -1 до +4 градусов, ночные – от 0 до -5 градусов. В начале второй и третьей декад прогнозируются непродолжительные волны холода, ночные температуры могут понизиться до -11, дневные составят от -3 до +2 градусов.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Уровень воды в реках и Псковском и Чудском озёрах ожидается около нормы для зимнего периода, опасные и неблагоприятные гидрологические явления не прогнозируются.

В связи со сложившимися гидрометеорологическими условиями образование ледостава на реках и озёрах зимой 2023/2024 ожидается в сроки, близкие к норме: в третьей декаде ноября – первой декаде декабря.