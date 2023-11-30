Дорожники расчистят улицы Пскова от снега в ночную смену
Коммунальные службы расчистят улицы Пскова от снега в ночную смену, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
«Снег идёт не прекращаясь уже четвёртые сутки. С начала снегопадов в Пскове выпало 23 сантиметра снега: это в четыре раза больше нормы. Коммунальные службы работают круглые сутки. Но в часы пик убирать улицы и тротуары практически невозможно: спецтехника встаёт в пробках, а тракторы идут за пешеходами, поэтому в это время работают «ручники» с лопатами, а машины уходят на второстепенные дороги», – написал глава Пскова.
Дорожники продолжат расчищать улицы и пешеходные дорожки после 20:00, в ночную смену, когда поток транспорта спадёт, отметил Борис Елкин. По его словам, в уборке задействовано около 45 единиц техники.
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