Дорожники расчистят улицы Пскова от снега в ночную смену

21:08, 30 ноября 2023, ПАИ

Коммунальные службы расчистят улицы Пскова от снега в ночную смену, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Снег идёт не прекращаясь уже четвёртые сутки. С начала снегопадов в Пскове выпало 23 сантиметра снега: это в четыре раза больше нормы. Коммунальные службы работают круглые сутки. Но в часы пик убирать улицы и тротуары практически невозможно: спецтехника встаёт в пробках, а тракторы идут за пешеходами, поэтому в это время работают «ручники» с лопатами, а машины уходят на второстепенные дороги», – написал глава Пскова.

Дорожники продолжат расчищать улицы и пешеходные дорожки после 20:00, в ночную смену, когда поток транспорта спадёт, отметил Борис Елкин. По его словам, в уборке задействовано около 45 единиц техники.