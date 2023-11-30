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Конкурс «Лучший по профессии» среди портных прошёл в Пскове

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди портных прошёл в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса сегодня, сообщается в сюжете «Первого Псковского».

  • Конкурс «Лучший по профессии» среди портных прошёл в Пскове
    Фото: пресс-служба администрации Пскова
  • Конкурс «Лучший по профессии» среди портных прошёл в Пскове
    Фото: пресс-служба администрации Пскова
  • Конкурс «Лучший по профессии» среди портных прошёл в Пскове
    Фото: пресс-служба администрации Пскова
  • Конкурс «Лучший по профессии» среди портных прошёл в Пскове
    Фото: пресс-служба администрации Пскова
  • Конкурс «Лучший по профессии» среди портных прошёл в Пскове
    Фото: пресс-служба администрации Пскова
  • Конкурс «Лучший по профессии» среди портных прошёл в Пскове
    Фото: пресс-служба администрации Пскова
  • Конкурс «Лучший по профессии» среди портных прошёл в Пскове
    Фото: пресс-служба администрации Пскова
  • Конкурс «Лучший по профессии» среди портных прошёл в Пскове
    Фото: пресс-служба администрации Пскова

Конкурс прошёл в два этапа – теоретический и практический. Сначала пять участниц ответили на 20 вопросов профессиональной теории, а затем в течение четырёх с половиной часов шили детский сарафан. После они продемонстрировали своё изделие на манекене.

Участником конкурса мог стать любой желающий. В критерии отбора не входили работы на профильном предприятии или наличие специального образования.

Профессиональная комиссия оценивала качество шва, правильность исполнения, соответствие образцу и общий вид изделия.

Подведение итогов запланировано в последний день конкурса, 20 декабря. Победители получат по 50 тысяч рублей, призёры – благодарственные письма администрации Пскова и подарки организаторов конкурса.

Следующий этап конкурса – среди парикмахеров – состоится 7 декабря.

Ранее сообщалось, что конкурс прошёл среди водителей автобусов.

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