Конкурс «Лучший по профессии» среди портных прошёл в Пскове
Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди портных прошёл в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса сегодня, сообщается в сюжете «Первого Псковского».
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Фото: пресс-служба администрации Пскова
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Фото: пресс-служба администрации Пскова
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Фото: пресс-служба администрации Пскова
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Фото: пресс-служба администрации Пскова
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Фото: пресс-служба администрации Пскова
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Фото: пресс-служба администрации Пскова
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Фото: пресс-служба администрации Пскова
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Фото: пресс-служба администрации Пскова
Конкурс прошёл в два этапа – теоретический и практический. Сначала пять участниц ответили на 20 вопросов профессиональной теории, а затем в течение четырёх с половиной часов шили детский сарафан. После они продемонстрировали своё изделие на манекене.
Участником конкурса мог стать любой желающий. В критерии отбора не входили работы на профильном предприятии или наличие специального образования.
Профессиональная комиссия оценивала качество шва, правильность исполнения, соответствие образцу и общий вид изделия.
Подведение итогов запланировано в последний день конкурса, 20 декабря. Победители получат по 50 тысяч рублей, призёры – благодарственные письма администрации Пскова и подарки организаторов конкурса.
Следующий этап конкурса – среди парикмахеров – состоится 7 декабря.
Ранее сообщалось, что конкурс прошёл среди водителей автобусов.
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